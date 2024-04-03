Акции Аэрофлота остаются спекулятивной историей - "Велес Капитал"

Акции "Аэрофлота" остается спекулятивной историей без надежд на возвращение к выплатам дивидендов в ближайшие месяцы, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции "Аэрофлота" в среду продолжали спекулятивный рост, обновили очередной максимум с февраля 2022 года (51,39 руб.) и пытаются закрепиться выше 50 руб. Конкретных фундаментальных новостей по компании в последнее время не поступало, а одной из причин повышения могут быть ожидания улучшения финансового положения авиаперевозчика в начале текущего года благодаря скачку цен на авиаперелеты в экономклассе в январе-феврале на 32-42% г/г по данным Росстата, самыми быстрыми темпами за указанный период как минимум с 2008 года", - пишет эксперт.

С технической точки зрения акции "Аэрофлота" на резко выросших объемах уже достигли обозначенной цели роста 47,38 руб. (пик 2023 года) и устремились к новым вершинам при сильной краткосрочной и среднесрочной перекупленности, которые указывают на риски фиксации прибыли, отмечает Кожухова.

"Долгосрочно на месячном графике бумагам при этом еще есть куда расти. - полагает аналитик. - В частности, при закреплении выше 50 руб. можно ожидать спекулятивного движения к 55 руб., 59 руб. и 63 руб. Важная среднесрочная поддержка при этом расположена в районе 46 руб. - у данной отметки остановился рост бумаг в 2023 году, а стабилизация ниже может вернуть продажи. Пока же "Аэрофлот" остается спекулятивной историей без надежд на возвращение к выплатам дивидендов в ближайшие месяцы".

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