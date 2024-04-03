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03 апреля 2024 года 13:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ВТБ
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ВТБ с целевой ценой 0,033 рубля на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 42,3% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "ВТБ продемонстрировал в 2023 году уверенное восстановление финансовых показателей после провального для себя 2022 года, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Начало этого года для банка оказалось не самым благоприятным, однако мы рассчитываем на улучшение ситуации в дальнейшем благодаря ожидаемому смягчению монетарной политики в стране и реализации новой стратегии, делающей основной упор на расширении розницы и экспансии в регионы. Из-за по-прежнему уязвимой капитальной позиции ВТБ, скорее всего, не сможет платить дивиденды в ближайшие годы, однако невысокая оценка по мультипликаторам, мы считаем, делает его акции заслуживающими внимания инвесторов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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