Много факторов за рубль в текущий момент - БКС Экспресс

Много факторов находится на стороне укрепления рубля по отношению к доллару США в настоящее время, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Внутренние валютные барьеры на фоне внешних вызовов играют незаменимую роль в стабилизации курса и гасят биржевую волатильность. Так, ЦБ высокими ставками сдерживает спрос на валюту под импорт и повышает привлекательность высокодоходных рублевых инструментов. А нормативы репатриации выручки экспортеров в общем увеличивают предложение валюты на рынке, - пишет аналитик. - На фоне такого баланса факторов валютного контроля ожидать девальвации рубля все предыдущие месяцы было попросту нерационально. Текущие котировки тому подтверждение. И такая обстановка способна сохраниться в апреле - ЦБ вряд ли пойдет на уступки, ждать послабления денежно-кредитной политики ранее II полугодия не приходится из-за все еще повышенной инфляции, а нормативы были рассчитаны на полгода (но мы не ждем их отмены, возможны лишь поблажки для отдельных экспортеров). Вывод - боковик с осени прошлого года способен сохраниться до конца весны, и доллар пока застрянет под границей 93,5 руб./$1".

Зельцер отмечает, что "на страже" рубля стоят и внешние факторы - бурный рост commodities с обновлением годового максимума в нефти и исторического пика в золоте, стабилизация в газе; процесс переориентации российских экспортных потоков с Запада на дружественный Восток; общий валютный сантимент.

"С технической точки зрения курс доллара курсирует вокруг да около 92,5 руб./$1 - уровень тоже важен. Уход под него (базовый сценарий) активирует вариант пролива к динамической поддержке USD/RUB над 91,5 руб./$1, а закрепление над уровнем 92,5 руб./$1 может вновь подкинуть пару к верхней границе многомесячного боковика, но там вновь будет значиться очередной отбой вниз", - указывает эксперт БКС Экспресс.

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