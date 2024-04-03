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Главная / Аналитикам / Аналитика / Бумаги X5 сохраняют долгосрочную инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
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03 апреля 2024 года 11:24
Бумаги X5 сохраняют долгосрочную инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги X5 Retail Group сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Начало процесса судопроизводства (Минпромторг России подал иск о приостановке корпоративных прав голландской компании X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской дочерней компании ООО "Корпоративный центр ИКС 5", которая управляет сетями магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") является положительным моментом, который должен способствовать переезду эмитента в российскую юрисдикцию и разморозить накопившиеся денежные средства для выплаты дивидендов собственникам. Однако на время урегулирования юридических вопросов повышается риск низкой ликвидности ценных бумаг в связи с приостановкой торгов расписками (с 4 апреля 2024 года)", - указывают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ/GDR-АНАЛИТИКА
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