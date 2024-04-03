Дивдоходность акций КАМАЗа за 2023г может составить 2,6-3,2% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "КАМАЗа" за 2023 год может составить 2,6-3,2%, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания опубликовала финансовые результаты за 2023 год: выручка выросла на 27% г/г, до 370,3 млрд руб., валовая прибыль - на 18,3%, до 59,7 млрд руб., - отмечают эксперты. - Денежный поток от операционной деятельности остался положительным и составил 56,4 млрд руб. (против 31,6 млрд годом ранее). Чистый долг сократился на 16% до 57,2 млрд руб. Мы оцениваем результаты как умеренные, за 1П23 "КАМАЗ" показал рекордные показатели по прибыли, однако компания не смогла поддержать устойчивые темпы роста прибыли во 2 полугодии. В 2023 году рынок грузовых авто демонстрировал впечатляющую динамику, в связи с чем мы ожидали более сильные результаты компании по прибыли. Денежный поток от операционной деятельности показал значительный рост, положительно оцениваем и сокращение долговой нагрузки предприятия. Считаем, что по итогам 2023 года дивиденд может составить 4,7-5,9 руб./акция (дивдоходность 2,6-3,2%). Наша рекомендация для бумаг "КАМАЗа" - "держать".

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