"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Sinopharm Group с целевой ценой HKD 25,6 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 27,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции китайской компании сектора здравоохранения Sinopharm за последний год подешевели на 14,5%, тогда как Sinopharm показала рост выручки по итогам года на 15% и рост прибыли на 11%. Компания отличается стабильной долгосрочной тенденцией роста выручки и чистой прибыли, и прогнозы на обозримые годы вполне обнадеживают. Акции Sinopharm после затяжной просадки выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения, и в перспективе ближайшего года мы ожидаем отскока бумаги", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

Sinopharm Group - крупнейший оптовик и розничный продавец фармацевтической продукции и медицинских устройств, а также ведущий поставщик услуг в области цепочки поставок в КНР.

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