SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики исключили из подборки бумаги X5 Retail Group и Ozon.

Таким образом, в состав вошли Globaltrans, "Яндекс", "Московская биржа", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, "НЛМК", "Интер РАО" и "Транснефть".

"Мы исключили расписки X5 Group из подборки акций, поскольку МосБиржа объявила о приостановке торгов ими с 5 апреля. Решение связано с иском Минпромторга, который требует приостановить права нидерландской головной компании в отношении ее российской "дочки". Котировки Ozon достигли целевой цены, поэтому мы исключаем их из подборки. В феврале компания опубликовала результаты за 2023 год, которые существенно превзошли наши прогнозы. Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на расписки Ozon", - пишут аналитики инвестбанка.

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