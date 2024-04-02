Вероятен рост котировок нефти Brent до $92,5-93/барр. в ближайшие три месяца - Freedom Finance Global

Вероятен рост котировок нефти Brent до $92,5-93 за баррель в ближайшие три месяца с последующей консолидацией в диапазоне $88-92,5/барр., полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Нефть движется в восходящем тренде уже четвертый месяц подряд, - констатирует эксперт. - С начала года она подорожала на 15,33%. Помимо геополитической ситуации, этому способствуют более прогнозируемые факторы, в первую очередь продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи еще на три месяца, а также увеличение потребления нефтепродуктов в Китае. Плановое заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 3 апреля. В принципе, текущие уровни цен на нефть устраивают участников соглашения, однако сохранение его параметров было бы целесообразно для стабилизации рынка у отметки $90 за баррель. Ожидания увеличения спроса на нефтепродукты в Китае основаны на свежих данных индекса деловой активности в промышленности: в марте текущего года показатель превысил консенсус".

По мнению Чернова, экстренное заседание Совбеза ООН из-за атак на посольский квартал Ирана в Дамаске не приведет к ослаблению риска сбоев в логистических цепочках при транспортировке нефти. Параметры соглашения ОПЕК+, скорее всего, будут оставлены без изменений. "Увеличение потребления нефтепродуктов в Китае рано или поздно повлияет на объемы мирового спроса, - полагает аналитик. - С учетом этих факторов на ближайшие три месяца мы прогнозируем рост мировых цен на Brent до $92,5-93 за баррель с последующей консолидацией в диапазоне $88-92,5".

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