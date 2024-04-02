SberCIB подтверждает рекомендацию "продавать" для акций ЭЛ5-Энерго

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "ЭЛ5-Энерго" на фоне слабых результатов компании за 2023 год по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков Георгия Иванина и Никиты Ковалева.

"ЭЛ5-Энерго" опубликовала результаты за 2023 год по МСФО: скорректированная чистая прибыль - на уровне ожиданий экспертов SberCIB, но остальные показатели (EBITDA, свободный денежный поток и размер долга) - хуже прогнозов.

"Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды, так как в приоритете - снижение долговой нагрузки, - напоминают Иванин и Ковалев. - За год у компании показатель "чистый долг/ EBITDA" снизился с 3,2 до 2,4, но остался выше среднеотраслевого уровня - около 0,2. На фоне появления несколько дней назад в повестке совета директоров вопроса о дивидендах акции росли в преддверии решения по возможным выплатам, что сейчас предсказуемо привело к разочарованию. Сегодня котировки компании снизились на 4%. В целом мы считаем результаты "ЭЛ5-Энерго" негативными из-за расхождения с нашим прогнозом. Сохраняем оценку "продавать" из-за высоких значений мультипликаторов и отсутствия дивидендов в среднесрочной перспективе".

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