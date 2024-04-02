SberCIB сохраняет оценку акций Софтлайна на уровне "держать"

SberCIB Investment Research сохраняет оценку акций "Софтлайна" на уровне "держать", отмечая масштабность планов развития бизнеса компании, говорится в комментарии аналитиков Максима Кондратьева и Дмитрия Трошина.

"Софтлайн" представил результаты за 2023 год по МСФО, которые в целом совпали с нашими ожиданиями, - пишут эксперты. - В отчётности компания показала существенный рост операционных расходов. Большая их часть - это затраты на персонал. Компания увеличивала штат опережающими темпами в основном за счет программистов и разработчиков, зарплаты которых выше, чем у продавцов ПО. В 2024 году "Софтлайн" не ожидает органического увеличения численности персонала, но в случае сделок M&A штат может увеличиться. На данный момент "Софтлайн" рассматривает 20 потенциальных объектов для приобретения. Компания планирует выйти с продажами ПО на рынки дружественных стран. Мы отмечаем масштабность планов развития бизнеса "Софтлайн" и приветствуем действия компании, нацеленные на увеличение продаж собственных высокомаржинальных продуктов и выход на рынки дружественных стран".

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