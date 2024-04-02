.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  SberCIB сохраняет оценку акций Софтлайна на уровне "держать"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
02 апреля 2024 года 15:00

SberCIB сохраняет оценку акций Софтлайна на уровне "держать"

SberCIB Investment Research сохраняет оценку акций "Софтлайна" на уровне "держать", отмечая масштабность планов развития бизнеса компании, говорится в комментарии аналитиков Максима Кондратьева и Дмитрия Трошина.

"Софтлайн" представил результаты за 2023 год по МСФО, которые в целом совпали с нашими ожиданиями, - пишут эксперты. - В отчётности компания показала существенный рост операционных расходов. Большая их часть - это затраты на персонал. Компания увеличивала штат опережающими темпами в основном за счет программистов и разработчиков, зарплаты которых выше, чем у продавцов ПО. В 2024 году "Софтлайн" не ожидает органического увеличения численности персонала, но в случае сделок M&A штат может увеличиться. На данный момент "Софтлайн" рассматривает 20 потенциальных объектов для приобретения. Компания планирует выйти с продажами ПО на рынки дружественных стран. Мы отмечаем масштабность планов развития бизнеса "Софтлайн" и приветствуем действия компании, нацеленные на увеличение продаж собственных высокомаржинальных продуктов и выход на рынки дружественных стран".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
02 апреля 2024 года 19:04
Вероятно ослабление рубля до 95 руб./$1 во 2К24 - SberCIB
Вероятно ослабление рубля до 95 руб./$1 во втором квартале 2024 года, говорится в комментарии SberCIB Investment Research. "Продажи валюты со стороны экспортеров, судя по всему, будут небольшими, тогда как спрос на валюту может увеличиться. В результате рубль ослабнет до 95 руб./$1, - пишут...    читать дальше
.
02 апреля 2024 года 18:50
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Sinopharm
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Sinopharm Group с целевой ценой HKD 25,6 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 27,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции китайской компании сектора здравоохранения Sinopharm за последний год подешевели на 14,5%, тогда...    читать дальше
.
02 апреля 2024 года 18:30
SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ
SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки бумаги X5 Retail Group и Ozon. Таким образом, в состав вошли Globaltrans, "Яндекс",...    читать дальше
.
02 апреля 2024 года 18:04
Вероятен рост котировок нефти Brent до $92,5-93/барр. в ближайшие три месяца - Freedom Finance Global
Вероятен рост котировок нефти Brent до $92,5-93 за баррель в ближайшие три месяца с последующей консолидацией в диапазоне $88-92,5/барр., полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Нефть движется в восходящем тренде уже четвертый месяц подряд, - констатирует эксперт. - С начала...    читать дальше
.
02 апреля 2024 года 17:02
SberCIB подтверждает рекомендацию "продавать" для акций ЭЛ5-Энерго
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "ЭЛ5-Энерго" на фоне слабых результатов компании за 2023 год по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков Георгия Иванина и Никиты Ковалева. "ЭЛ5-Энерго" опубликовала результаты за 2023 год по МСФО: скорректированная...    читать дальше
.
02 апреля 2024 года 16:33
Потенциал роста котировок Globaltrans составляет всего 8% - Альфа-банк
Остаточный потенциал роста котировок Globaltrans составляет всего 8%, говорится в комментарии старшего аналитика Альфа-банка Анастасии Егазарян. "Объемы погрузки на железной дороге в марте 2024 года продолжали снижаться: они сократились на 3,5% г/г, несколько улучшив динамику по сравнению с...    читать дальше
.
02 апреля 2024 года 16:04
ПСБ подтверждает фундаментальную цену акций Роснефти на уровне 661 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает фундаментальную цену акций "Роснефти" на уровне 661 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой. "Совет директоров "Роснефти" одобрил возобновление программы приобретения на открытом рынке акций компании, - отмечает эксперт. -...    читать дальше
.
02 апреля 2024 года 15:33
Акции компаний финансового, IT и потребительского секторов наиболее интересны во 2К24 - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции компаний финансового, IT и потребительского сектора РФ наиболее интересны для инвесторов во 2К24, говорится в инвестиционной стратегии брокера "ВТБ Мои Инвестиции" на II квартал 2024 года. По мнению аналитиков, темпы роста фондового рынка могут ускориться по мере формирования ожиданий по...    читать дальше
.
02 апреля 2024 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Lam Research с целью $891
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Lam Research с целью $891 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $1015, говорится в комментарии инвестиционной компании. По оценке аналитиков, стоимость акций Lam...    читать дальше
.
02 апреля 2024 года 14:02
Снижение ставки ЦБР в июне 2024г может составить 50 б.п. - Росбанк
Росбанк сохраняет прогноз относительно начала снижения ключевой ставки Банка России в июне текущего года, однако не исключает уменьшение шага до 50 б.п. (против 100 б.п.), важным элементом для уточнения станет апрельская статистика по ВВП, сообщается в материале аналитиков. Эксперты в своем...    читать дальше
.
Страница 1 из 16
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.