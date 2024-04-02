"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Lam Research с целью $891 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $1015, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По оценке аналитиков, стоимость акций Lam Research слишком высока при текущих рисках. Основным риском в 2024 году остается сохранение слабого спроса со стороны ключевых клиентов.

"С технической точки зрения акции формируют разворотные сигналы от ключевого уровня сопротивления. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $1015 риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - указывают в "Финаме".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, Lam предоставляет услуги по его обслуживанию.

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