Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций НМТП

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), сообщается в обзоре комментарии старшего аналитика Матвея Тайца.

"НМТП отчитался за 2023 год по МСФО; компания также раскрыла данные за 2022 год. Выручка выросла на 22,6% г/г - до 67,5 млрд руб. (минус 2,5% к нашей оценке), а EBITDA - на 21,1% г/г - до 43,2 млрд руб. (минус 13%). С другой стороны, чистая прибыль уменьшилась на 13,1% г/г - до 30,2 млрд руб. (минус 14,8%)", - констатирует эксперт.

"Выручка оказалась на 1,7 млрд руб. ниже нашего прогноза: возможно, мы недооценили негативное влияние на результаты компании неблагоприятных погодных условий в Азовско-Черноморском бассейне во 2П23. По статье EBITDA фактический результат на 6,5 млрд руб. ниже нашей оценки, так как мы не предполагали затраты в 3,3 млрд руб. из-за переуступки дебиторской задолженности. Кроме того, на 1,3 млрд руб. превысили наши ожидания прочие расходы. Уменьшение чистой прибыли обусловлено эффектом высокой базы, так как в 2022 году расходы на уплату налога на прибыль составили лишь 8% к EBIT, тогда как в 2023 году это отношение подскочило до 22%. Если исходить из коэффициента выплаты в 50% от чистой прибыли, дивиденды за 2023 год составят 0,818 руб. на акцию, а дивидендная доходность - 6,7%", - пишет Тайц в материале.

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