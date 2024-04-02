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02 апреля 2024 года 13:17
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для бумаг "Мать и дитя"
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для депозитарных расписок (GDR) MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в материале аналитика инвестбанка Софии Кирсановой. "Компания представила в понедельник финансовую отчетность за 2023 год по МСФО. Фактические показатели валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли оказалась выше наших прогнозов соответственно на 6%, 7% и 10%. MD Medical Group удалось улучшить финансовый результат благодаря сокращению расходов на материалы, чистым финансовым доходам и прибыли от курсовых разниц, - отмечает эксперт. - На телефонной конференции для инвесторов топ-менеджмент группы сообщил, что дивиденды за три пропущенных периода будут выплачены после завершения редомициляции. Размер дивидендов составит 50-75% от чистой прибыли за 2П21, 2П22 и 2023. Редомициляция может завершиться до конца 2К24. Также группа рассматривает возможность приобретения конкурентов: одна сделка находится на подписании, другая - на этапе финансовой оценки. Для сделок могут привлекаться заемные средства". "Мы подтверждаем оценку "покупать" для GDR эмитента. Результаты компании считаем сильными. Решение совета директоров снять вопрос о выплате дивидендов за 2023 год с повестки ГОСА 25 апреля (ГОСА пройдет до завершения редомициляции) было ожидаемым, - указывает Кирсанова в обзоре. - Компания может выплатить 96-157 руб. на расписку, что по текущим котировкам дает дивидендную доходность 9,4-15,4%. Денежная позиция на балансе (9,9 млрд руб.) позволяет обеспечить выплату 132 руб. на расписку (доходность - 13%) или 65% от прибыли. Но мы не исключаем, что рекомендация по дивидендам может совпасть с верхней границей заявленного диапазона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАТЬ/ДИТЯ/MDMG-АКЦИИ/GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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