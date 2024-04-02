"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Астры с целью 770 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 770 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 660 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"2 апреля компания опубликует результаты за 2023 год по МСФО и проведет День инвестора. Ожидаем существенного роста выручки и EBITDA в годовом выражении, в особенности в IV квартале прошедшего года, что должно быть позитивно воспринято инвесторами", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании демонстрируют среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 770 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,34%", - указывают эксперты "Финама".

"Группа Астра" - один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.

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