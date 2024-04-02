Перспектива роста индекса Мосбиржи сохраняется - "Русс Инвест"

Перспектива роста индекса Мосбиржи, учитывая его крайне низкую фундаментальную оценку, сохраняется, говорится в комментарии главного экономиста инвестиционной компании "Русс Инвест" Александра Арутюняна.

"Рынок, если судить по индексу Мосбиржи, добрался до уровня накануне начала СВО, но до разрыва (3608,01 пункта), образовавшегося 16 февраля 2022 года, все еще далеко. То, что президент России в понедельник вновь напомнил о задаче увеличить капитализацию российского фондового рынка, вполне может поднять настроение, тем более что уже 1 апреля следующего года Банк России должен будет представить доклад и, видимо, отчитаться, как наращивается капитализация рынка. Так что перспектива роста индекса Мосбиржи, да еще учитывая его крайне низкую фундаментальную оценку, сохраняется", - пишет эксперт в материале.

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