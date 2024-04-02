Цена золота может вырасти до $2480/унц. в ближайшие два квартала - Freedom Finance Global

Котировки золота могут достигнуть уровня $2480 за тройскую унцию на горизонте ближайших двух кварталов, что предполагает потенциал роста 9,88%, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Активная позитивная динамика в ценах на драгметалл фиксируется с марта, что связано с ожиданием смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. На текущий момент фьючерсы Чикагской товарно-сырьевой биржи оценивают вероятность снижения ключевой ставки в Штатах по итогам июньского заседания FOMC в 66,9%, месяц назад такой сценарий считали наиболее реалистичным 56,8% игроков этой площадки. Усилению ожиданий в отношении корректировки монетарных условий в ближайшие месяцы способствовали как макростатистика, так и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла и ряда его коллег в отношении целесообразности снижения ставки по мере замедления инфляции в текущем году, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Разворот в сторону смягчения ДКП анонсируют и другие ведущие центробанки мира. К слову, в последние годы регуляторы предъявляют повышенный спрос на золото как инструмент диверсификации золотовалютных резервов и средство их защиты от потенциальной заморозки. Наконец, росту цен на золото способствует его традиционная функция защитного актива, востребованность которой увеличивается в условиях политической, международной и экономической неопределенностей. С учетом этого в ближайшие два квартала прогнозируем достижение котировками золота отметки $2480 за тройскую унцию, что предполагает реализацию потенциала роста 9,88%".

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