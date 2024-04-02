Доходности ОФЗ могут повыситься еще на несколько б.п. во вторник - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут повыситься еще на несколько базисных пунктов (б.п.) по итогам торговой сессии во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"По нашим прогнозам, фьючерсы на нефть марки Brrnt могут котироваться около уровня в $88 за баррель во вторник, рынок опасается сокращения экспорта нефти из Мексики и эскалации конфликта на Ближнем Востоке", - отмечают эксперты инвестбанка.

"Даже умеренное повышение спроса на валюту может ослабить рубль, но пока этого не произошло, он останется около 92,4 руб./$1", - полагают в SberCIB.

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