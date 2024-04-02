ПСБ сохраняет позитивную оценку акций Софтлайна

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Софтлайна", сообщается в комментарии аналитиков.

"Аудированные результаты эмитента за 2023 год по МСФО совпадают с представленными предварительными в феврале. Компания подтвердила достижение исторически рекордных показателей, которые выросли за счет активного развития портфеля собственных решений. Считаем, что тенденция к уверенному росту финпоказателей сохранится и в текущем году, "Софтлайн" подтвердил планы нарастить оборот минимум до 110 млрд руб., валовую прибыль - до 30 млрд руб. Компания успешно перенастроилась с зарубежных поставщиков на отечественных и делает ставку на собственные высокорентабельные продукты", - указывают эксперты.

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