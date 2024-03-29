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29 марта 2024 года 19:05
SberCIB сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Акрона
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Акрона", сообщается в комментарии аналитиков Георгия Иванина и Никиты Ковалева. "Акрон" представил финансовые результаты по МСФО за 4К23 и 2023 год. В 4К23 компания нарастила продажи азотных удобрений, что позволило компенсировать снижение цен и нарастить квартальную выручку на 15% кв/кв и EBITDA на 12% кв/кв, - пишут эксперты. - Приятным сюрпризом стал положительный свободный денежный поток. Улучшения в части расчетов с покупателями и поставщиками помогли сгенерировать 4 млрд руб. свободного денежного потока (мы ожидали лишь 0,1 млрд руб.). Небольшие улучшения квартальных результатов недостаточны для изменения нашего взгляда на более позитивный. Акции "Акрона" остаются относительно дорогими при коэффициенте EV/EBITDA 2024о на уровне 7,1. Более того, низкие цены на газ в мире могут привести к снижению цен на азотные удобрения. Поэтому мы сохраняем оценку "продавать" акции Акрона (с начала года уже потеряли 9%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКРОН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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