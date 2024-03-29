Ориентир для индекса Мосбиржи на конец апреля - диапазон 3400-3450 пунктов - ПСБ

Ориентиром для индекса Мосбиржи на конец апреля выступает диапазон 3400-3450 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы с оптимизмом смотрим на перспективы российского рынка в апреле. Считаем, что индекс Мосбиржи не только останется выше 3300 пунктов, но и достигнет новых максимумов, - отмечают аналитики банка. - С начала года бенчмарк уже прибавил больше 7%, при этом дивидендный сезон ещё не начался. Именно ожидания рекомендованных выплат будут подпитывать спрос на акции российских компаний, сами выплаты начнутся в конце весны. Здесь хотим отметить Сбербанк. Акции банка имеют самый большой вес в индексе Мосбиржи (вместе с бумагами "ЛУКОЙЛа"), но рекомендации по дивидендам пока нет. Считаем, что вероятность негативного сюрприза крайне мала, и ждём около 33,4 руб. на акцию. Решение наблюдательного совета Сберба должно снять все опасения, и российский рынок сможет продолжить расти. Ориентиром на конец апреля для индекса Мосбиржи выступает диапазон 3400-3450 пунктов".

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