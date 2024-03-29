.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Увеличение объемов производства золота обусловит рост акций золотодобывающих компаний - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 марта 2024 года 16:35
Увеличение объемов производства золота обусловит рост акций золотодобывающих компаний - Freedom Finance Global
Увеличение объемов производства золота в России подтолкнет к росту акции золотодобывающих компаний, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Согласно отчету Росстата, производство золота в России в январе-феврале 2024 года увеличилось на 16,3% г/г. При этом в феврале оно резко выросло на 23,4% г/г и на 51,2% относительно января текущего года, - указывает эксперт. - Увеличение объемов добычи драгоценного металла сразу на 16,3% г/г позволит компаниям значительно повысить объемы продаж и, как следствие, своей выручки. Проблем с реализацией продукции у них быть не должно, так как практически вся она направляется на внутренний рынок, ее скупают коммерческие банки и ЦБ РФ". Аналитик отмечает, что с начала 2024 года мировые цены на золото прибавили 7,87% в долларовом эквиваленте, а его курс относительно российской национальной валюты поднялся на 2,42%. Таким образом, в первом квартале выручка российских золотодобывающих компаний, по оценке Чернова, может увеличиться примерно на 7-15% г/г, в зависимости от того, кто из них и насколько нарастил объемы добычи и продаж драгоценного металла. Котировки ценных бумаг этих компаний будут подниматься на ожидании публикации операционных и финансовых результатов за первый квартал, а также вслед за мировыми ценами на золото, которые сегодня обновили очередной исторический рекорд. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЗОЛОТО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
29 марта 2024 года 17:02
Вероятен рост индекса Мосбиржи до 3400 пунктов в апреле, чему поспособствуют дивидендные истории и акции роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в апреле, вероятно, продолжит ориентироваться на дивидендные... читать дальше
.29 марта 2024 года 15:59
Инвесторам пора рассматривать возможность постепенного приобретения долгосрочных ОФЗ - "Газпромбанк Инвестиции"
Инвесторам пора рассматривать возможность постепенного приобретения долгосрочных ОФЗ для своих портфелей, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "С учетом того, что Банк России систематически посылает сигналы рынку о том, что снижение процентных ставок будет постепенным, а также... читать дальше
.29 марта 2024 года 15:33
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Levi Strauss & Co. с целевой ценой $22,59 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,2%, стоп-приказ: $18,1, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания представит квартальный... читать дальше
.29 марта 2024 года 15:01
Дивидендная доходность акций ПАО "Магнит" за 2023 год может составить 12,3% годовых, отмечается в комментарии аналитиков Альфа-банка Евгения Кипниса и Олеси Воробьевой. "Магнит" опубликовал неконсолидированную отчетность по РСБУ за 2023 год. Данное раскрытие является важным для инвесторов,... читать дальше
.29 марта 2024 года 14:29
Справедливая доходность нового выпуска бондов АО "Синара - Транспортные Машины" ("СТМ") серии 001Р-04 составляет 16,6% годовых, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина. "2 апреля СТМ соберет книгу заявок на 4-й выпуск облигаций серии 001Р-04. Эмитент... читать дальше
.29 марта 2024 года 13:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Fix Price с целью 329 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 282,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Наиболее сильная сторона эмитента -... читать дальше
.29 марта 2024 года 13:27
Краткосрочно ближайшей значимой целью для котировок золота становится отметка $2350, долгосрочной целью может стать уровень $2700 за тройскую унцию, прогнозирует аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Можно уже подводить определенные итоги 1К24 - цена на золото на спот-рынке выросла более чем на 8%.... читать дальше
.29 марта 2024 года 12:58
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Baxter International с прогнозной стоимостью $59 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38,2% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Ранее акции эмитента уже находились на... читать дальше
.29 марта 2024 года 12:29
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Группы Позитив" и "Ростелекома", а также исключив акции "Татнефти" и "Транснефти". Текущий состав топ-10 акций России: "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "НоваБев... читать дальше
.29 марта 2024 года 11:57
Вероятный диапазон торгов валютной пары доллар/рубль в апреле составляет 91-95 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "На перспективы рубля в апреле смотрим консервативно Хотя грядущий месяц сезонно неплохой для него на фоне... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.