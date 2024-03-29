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Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторам пора рассматривать возможность постепенного приобретения долгосрочных ОФЗ - "Газпромбанк Инвестиции"
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29 марта 2024 года 15:59
Инвесторам пора рассматривать возможность постепенного приобретения долгосрочных ОФЗ - "Газпромбанк Инвестиции"
Инвесторам пора рассматривать возможность постепенного приобретения долгосрочных ОФЗ для своих портфелей, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "С учетом того, что Банк России систематически посылает сигналы рынку о том, что снижение процентных ставок будет постепенным, а также отсутствию смягчения риторики со стороны регулятора, с нашей точки зрения, рынок может увидеть снижение ключевой ставки не раньше второй половины или ближе к концу 2024 года, - пишут аналитики. - Эта политика будет планомерной, а смягчение ДКП займет продолжительное время. Поэтому инвесторы, нацеленные на долгосрочные инвестиции, уже сейчас могут начать рассматривать возможность постепенного приобретения долгосрочных долговых бумаг для своих портфелей". На взгляд экспертов, с о одной стороны, это позволит зафиксировать исторически высокую доходность, а с другой - даст возможность получения спекулятивной прибыли от роста рыночной цены облигации. Однако уровень дополнительной прибыли и время ее получения будут зависеть от даты начала снижения ставки и дальнейшей динамики смягчения денежно-кредитной политики. "При этом, с нашей точки зрения, наиболее перспективными выступают именно долгосрочные бумаги, - указывают стратеги. - Ожидаемое снижение нормы доходности долговых инструментов и более высокое значение дюрации долгосрочных облигаций по сравнению с краткосрочными будут способствовать более значительному росту стоимости". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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