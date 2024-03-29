Справедливая доходность нового выпуска бондов СТМ составляет 16,6% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска бондов АО "Синара - Транспортные Машины" ("СТМ") серии 001Р-04 составляет 16,6% годовых, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

"2 апреля СТМ соберет книгу заявок на 4-й выпуск облигаций серии 001Р-04. Эмитент ориентирует на объем от 5 млрд руб. - в обращении находятся выпуски по 10 млрд руб. каждый. Срок обращения - 5 лет с офертой через 2 года. Ежемесячные купоны и доходность не выше доходности 2-летних ОФЗ + спред 350 б.п., что на текущий момент транслируется в YTP в районе 17,1% и купон 15,9%.Мы оцениваем справедливую доходность по новому выпуску в 16,6% YTP (купон 15,5%)", - пишет эксперт.

Аналитик напоминает, что в конце мая 2024 года компании предстоит погашение своего дебютного выпуска облигаций на 10 млрд руб. (СТМ 1P1), что, по мнению Афонина, объясняет выход эмитента на первичный рынок и намекает на, как минимум, двукратное увеличение объема эмиссии от ориентира.

СТМ - машиностроительный холдинг с фокусом на производстве железнодорожной техники и ее сервисном обслуживании, один из ключевых поставщиков РЖД. СТМ присвоен кредитный рейтинг А/Стабильный от АКРА.

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