"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Fix Price с целью 329 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Fix Price с целью 329 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 282,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Наиболее сильная сторона эмитента - потенциал роста бизнеса. Ритейлер имеет хорошие шансы выполнить "гайденс" по открытию 750 новых магазинов в 2024 году. Кроме того, в течение ближайших лет Fix Price планирует открывать по 700-800 новых магазинов, а общий потенциал магазинов в РФ и ближайшем зарубежье менеджмент оценивает в 18600 против текущих 6414", - отмечают аналитики.

"С точки зрения технического акции формируют важный уровень поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 282,7 руб. риск на портфель составит 0,30%", - указывают эксперты "Финама".

Fix Price - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен.

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