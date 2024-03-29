Вероятный диапазон курса рубля на апрель составляет 91-95 руб./$1 - ПСБ

Вероятный диапазон торгов валютной пары доллар/рубль в апреле составляет 91-95 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"На перспективы рубля в апреле смотрим консервативно Хотя грядущий месяц сезонно неплохой для него на фоне профицита торгового баланса, а цены на нефть остаются неплохими и тяготеют к росту, спрос на валюту остается по-прежнему высоким, в том числе ввиду крепкого состояния экономики и вероятного продолжения оттока капитала в рамках и сделок с нерезидентами. Да и дисбалансы на валютном рынке, связанные с большим спросом на доллар при растущем предложении юаней, также не поддерживают рубль, - пишет эксперт в комментарии. - Ключевым событием для валютного рынка станет решение правительства РФ по продлению норм об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, одного из важных факторов сохранения стабильности рынка. Мы ждем положительного решения, целевым на апрель по курсу доллара в настоящее время видим диапазон 91-95 руб./$1".

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