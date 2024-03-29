Курс рубля может остаться в диапазоне 87,5-93,5 руб./$1 в апреле - БКС Экспресс

Курс рубля по отношению к доллару США может остаться в боковом диапазоне 87,5-93,5 руб./$1 в апреле, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Рубль в марте ослаб на 1,5%. Смотрим в контексте: на фоне жесткой среды и теракта такое отклонение относим к погрешности. Валютные барьеры со стороны спроса и предложения смогли "потушить" волатильность. Спрос на валюту купируется жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, до начала II полугодия не стоит ждать поблажек от регулятора, - отмечает аналитик. - Предложение валюты расширяется за счет нормативов репатриации выручки экспортеров: в апреле могут быть корректировки нормативов, но полной отмены барьеров не ждем. Тем самым боковик в границах 93,5-87,5 руб./$1 может сохраниться и в апреле".

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