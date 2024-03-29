"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "АЛРОСА" на фоне перспектив дальнейшего восстановления рынка алмазов и низкой оценки (при текущих ценах и курсе рубля бумаги эмитента торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 4,7x, с дисконтом около 20% к историческому уровню), сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Эмитент и Минфин заключили соглашение о выкупе части произведенных в 2024 году алмазов. Бюджетный лимит на покупку драгметаллов и драгоценных камней на 2024 год составляет 51,5 млрд рублей и может быть законодательно расширен. Ранее в ведомстве отмечали, что компания не нуждается в дополнительной поддержке и имеет значительный запас прочности, тем не менее считаем, что сделка с Гохраном - позитивный сигнал для "АЛРОСА", так как означает, что дальнейшего накопления запасов не будет, что поддержит FCF компании, - пишут эксперты в обзоре. - По нашим расчетам, рыночный спрос достаточно сильный, чтобы компания смогла продать запасы без вмешательства Гохрана. В феврале 2024 года импорт алмазов в Индию (более 90% мирового рынка огранки) увеличился на 8% г/г (до 15,2 млн карат), что, на наш взгляд, свидетельствует о начале восстановления рынка. При этом объявленные покупки Гохрана - предполагая полный объем 51,5 млрд рублей - могут дополнительно убрать с рынка объемы 3-4% от мирового рынка, что также поддержит глобальные цены на алмазы".

"В нашем базовом сценарии при текущих ценах распродажа запасов обеспечит доходность FCF на год вперед на уровне 17-18%. Восстановление цен может добавить еще 5-10 п.п. к доходности. С учетом низкой долговой нагрузки доходность FCF может полностью транслироваться в дивиденды", - указывают аналитики телеграм-канала.

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