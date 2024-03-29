Сохранение превалирующей доли флоатеров в портфеле - стратегия на апрель - ПСБ

Сохранение превалирующей доли флоатеров в инвестиционном портфеле на рынке рублевых гособлигаций - стратегия на апрель текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Плавное восстановление рынка ОФЗ после мартовских распродаж в четверг продолжилось, доходность индекса RGBI снизилась на 5 б.п. - до 13,28% годовых. Сокращение объемов размещения Минфином за счет выполнения квартального плана по заимствованиям (96% из 800 млрд руб.) благоприятно повлияло на рынок. Вместе с тем по плану до конца года остается занять еще 3,3 трлн руб., в результате чего план на 2К может увеличиться до 1-1,1 трлн руб., - отмечает эксперт в комментарии. - Минфин по-прежнему не планирует увеличивать долю флоатеров в портфеле, поэтому рынку, скорее всего, вновь будут предложены длинные бумаги с фиксированным купоном - давление на котировки ОФЗ будет сохраняться, что ограничит восстановление рынка в отсутствии усиления сигналов по снижению ключевой ставки".

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