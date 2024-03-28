Индекс Мосбиржи будет двигаться в пятницу в коридоре 3250-3350 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи будет двигаться в пятницу в коридоре 3250-3350 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"28 марта российский фондовый рынок открылся небольшим ростом, который во второй половине дня частично выдохся, уступив место вялой смешанной динамике, - отмечает эксперт. - Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,11%, а валютный индекс РТС упал на 0,36%. Драйвером небольшого роста российского рынка акций по-прежнему остаются сильные корпоративные отчётности за 2023 год и дивиденды. В свою очередь, более уверенному росту препятствуют нестабильные цены на сырьё и волатильность рубля. Мы полагаем, что в пятницу индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3250-3350 пунктов".

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