"Финам" понизил рейтинг акций China Oilfield Services до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций China Oilfield Services с "покупать" до "держать" и сохраняют целевую цену на уровне HKD 9,07 за бумагу, что соответствует потенциалу роста 0,8% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вышедшая на этой неделе отчетность показала высокие темпы роста основных финансовых показателей в 2023 году, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - В то же время с момента выпуска нами идеи по акциям China Oilfield Services 1 марта они выросли уже более чем на 30% всего за месяц и практически дошли до нашей целевой цены. После роста акции компании оцениваются в 7,0 EV/EBITDA 2024E, что с учетом вероятного замедления темпов роста финансовых результатов в 2024 году выглядит справедливым значением".

China Oilfield Services (COSL) - китайская нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче нефти.

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