SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Etalon

SberCIB Investment Research охраняет оценку "покупать" для акций Etalon, говорится в комментарии аналитиков инвестбанка.

"Рыночная стоимость активов Etalon на конец 2023 года выросла на 5%, или на 15 млрд руб., до рекордных 303 млрд руб. Оценка портфеля проектов увеличилась на те же 5% до 286 млрд руб., - указывают эксперты Георгий Иванин и Никита Ковалев. - Опубликованные данные не принесли каких-либо сюрпризов, поэтому реакция рынка, скорее всего, будет сдержанной. В целом мы сохраняем позитивный взгляд на акции Etalon. Публикация операционных результатов компании за 1К24 может стать катализатором роста котировок. Объемы продаж новостроек в России снижаются, но мы ждем, что компания покажет хорошую динамику".

Аналитики ожидают в середине года завершения редомициляции, которая технически приблизит Etalon к выплате дивидендов. "Несмотря на убытки по итогам 2023 года, что связано со спецификой отчетности девелоперов, компания имеет возможность выплатить дивиденды - она обладает значительным объемом нераспределенной прибыли (44,5 млрд руб., что выше капитализации) и умеренной долговой нагрузкой (коэффициент "чистый долг с учетом средств на счетах эскроу/EBITDA" на конец 2023 года составлял 1,6", - пишут стратеги инвестбанка).

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