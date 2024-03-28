Акции Черкизово не являются инвестиционно привлекательными в данное время - ПСБ

Акции Черкизово не являются инвестиционно привлекательными в данное время, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акционеры компании ожидаемо утвердили размер дивиденда, ранее рекомендованный советом директоров. Дивдоходность около 4,1% . Закрытие реестра - 7 апреля 2024, объём выплат - 8,67 млрд руб. За I полугодие 2023 года компания уже выплатила 118,43 руб. на акцию. Таким образом, суммарный дивиденд за год - 323,81 руб. (дивдоходность 6,4%). Мы не считаем акции "Черкизово" интересными к покупке ввиду их низкой ликвидности, в свободном обращении около 2,5% бумаг. В сегменте АПК отдаём предпочтение компаниям "РусАгро" и "ИНАРКТИКИ", у которых более высокий потенциал роста котировок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.