Ценовая динамика пока не располагает к прогнозам о снижении ключевой ставки ЦБР в апреле - ПСБ

Ценовая динамика пока не располагает к прогнозам о снижении ключевой ставки ЦБР на апрельском заседании, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"За минувшую неделю рост цен ускорился до 0,11% после 0,06% и 0% за предыдущие 2 недели. Годовой уровень инфляции остался 7,6% г/г. Однако наши расчёты не подтверждают усиление общей инфляции, - пишет эксперт. - За минувшую неделю индексы цен по продуктам питания и услугам не изменились. Умеренным остаётся рост цен в непродовольственном сегменте. В целом статистика указывает, что инфляция пока не побеждена. Рост цен удалось стабилизировать за счёт разнонаправленной динамики по отдельным товарам и услугам. Так, продолжают расти цены на туристические услуги, но снизились цены на авиаперелёты, что в т.ч. дало нулевую динамику индекса цен на услуги. Ситуация, как мы видели ранее, может легко измениться в сторону синхронного роста цен. Таким образом, пока ценовая динамика не формирует возможности для снижения ключевой ставки в апреле".

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