"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Agnico Eagle с целью $67

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Agnico Eagle Mines Limited с целью $67 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,81%, стоп-приказ: $53,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики относят к факторам роста позитивные данные последней отчетности, согласно которым рост выручки Sales Q/Q составил 26,86%, динамика прибыли на акцию EPS Y/Y TTM +172,31%.

"С технической точки зрения котировки акций преодолели максимумы 2024 года, формируя на уровне сопротивления $57,08 сигналы к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $53,9 риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск 2,32", - указывают в "Финаме".

Agnico Eagle Mines - горнодобывающая компания, ведущая добычу золота и серебра в Канаде, Австралии, Финляндии и Мексике. Штаб-квартира расположена в Торонто.

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