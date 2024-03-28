Вероятный диапазон торгов S&P 500 в четверг составляет 5200-5260п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 5200-5260 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Торговая сессия в среду прошла в спокойном режиме на фоне приближения длинных пасхальных праздничных выходных, хотя индекс S&P 500 поднялся в конце торгов. В последние дни динамика торгов целиком объясняется ребалансировками, которые различные категории фондов проводят в конце квартала. S&P 500 крепнет пятый месяц подряд и, скорее всего, продемонстрирует десятый месяц роста за последние тринадцать месяцев, что также сохраняет опасения по поводу перекупленности, - пишет эксперт. - Предполагаем, что в первой половине торгов четверга на фоне выступления члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и публикации макроданных волатильность будет повышенной, а внутри дня вернется к умеренным уровням. Баланс рисков складывается нейтральный, фьючерсы демонстрируют околонулевую динамику. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5200-5260 пунктов".

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