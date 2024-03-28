"Финам" рекомендует держать бумаги X5 с прогнозной ценой 3328 руб

"Финам" рекомендует держать бумаги (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью 3328 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Лидер продуктового ритейла России имеет стабильный бизнес и хорошие перспективы, однако зарубежная регистрация не позволяет компании распределять прибыль на дивиденды. Поэтому мы считаем, что у расписок X5 ограниченный потенциал для роста и новый импульс для котировок возможен только после переезда. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales за 2024 год относительно компаний-аналогов из сектора розничной торговли", - указывает эксперт Игнат Иванов.

X5 Retail Group - лидер российского рынка офлайн-ритейла. В группу входят магазины "Пятерочка" и "Перекресток", а также сеть жестких дискаунтеров "Чижик".

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