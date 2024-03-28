"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ВТБ, сообщается в обзоре аналитиков.

Бумаги эмитента торгуются с мультипликатором 1,8х P/E 2024п против среднеисторического 4,6х, отмечают эксперты инвестиционной компании.

"Несмотря на снижение чистой прибыли на 33% г/г на разовых факторах, рентабельность капитала за 2М24 была высокой - 17%. В 1К24 ВТБ ожидает более 100 млрд рублей прибыли, что подтверждает текущие ориентиры на 2024 год", - отмечают в "БКС МИ".

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