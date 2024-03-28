Freedom Finance Global рекомендует держать акции Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $58 за штуку, сообщается в материале аналитика Александры Шмидт.

"26 марта 2024 года суд Нью-Йорка разрешил Walmart досрочно прекратить сотрудничество по кредитным картам с Capital One Financial. Для инвесторов эмитента это является нейтральным событием. При этом поиск нового партнера и переход существующих держателей карт потребуют временных и денежных ресурсов", - отмечает эксперт.

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