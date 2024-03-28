БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 380 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 380 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 270 дней. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 29,5%, сообщается в материале аналитика Анны Кокоревой.

Эксперт отмечает следующие позитивные факторы:

- Сильные рыночные доли и крупнейшая клиентская база.

- Ориентация на инновации.

- Высокие, но достижимые цели. В рамках Стратегии банк намерен достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год за счет среднего уровня банковской чистой процентной маржи 5,5%+, а также роста кредитов и средств физических лиц в среднем на 10% в год. Компания намерена поддерживать целевой показатель эффективности Операционные расходы/Доходы на уровне 30% с фокусом на рост производительности.

- Растущие дивидендные выплаты.

Обращает внимание Кокорева и на вероятные риски:

- Банковское регулирование.

- Денежно-кредитная политика ЦБ РФ.

- Макроэкономика (ухудшение макроэкономических показателей страны в целом не лучшим образом отражается на деятельности любой компании, в том числе финансовой).

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