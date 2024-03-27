"Финам" понизил целевую цену бумаг Fix Price до 374,6 руб

"Финам" понизил целевую цену расписок Fix Price с 406,2 до 374,6 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сохранив при этом рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 25,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Снижение целевой цены связано с ухудшением прогнозов по основным финансовым показателям на ближайшие два года, - пишет эксперт Сергей Кауфман. - В последний год расписки Fix Price существенно отстали как от широкого рынка, так и от потребительского сектора. Такая динамика была связана с замедлением темпов роста бизнеса и неопределенностью относительно возобновления дивидендных выплат. В то же время Fix Price продолжает расширять сеть высокими темпами и имеет потенциал для частичного восстановления трафика. Кроме того, редомициляция в Казахстан может позволить Fix Price вернуться к регулярной выплате дивидендов, доходность которых по итогам 2024 года, по нашим оценкам, может достигнуть 12,4%".

Fix Price - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент компания имеет 6 414 магазинов в РФ и ближайшем зарубежье.

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