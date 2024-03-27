Акции Whoosh справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ведущего российского оператора сервиса аренды электросамокатов и электровелосипедов Whoosh справедливо оценены рынком в текущий момент, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Эмитент раскрыл ожидаемо сильные финансовые итоги 2023 года. Мы позитивно оцениваем результаты Whoosh, однако, учитываем наличие возможных рисков в части усиления государственного регулирования сферы деятельности компании и рост котировок бумаги, произошедший за последнее время", - указывают эксперты в комментарии.

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