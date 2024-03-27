Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Visa и "держать" для Mastercard

Инвестиционный банк "Синара" по-прежнему считает привлекательными для вложений акции Visa Inc. (рейтинг - "покупать") и придерживается нейтральных оценок в отношении бумаг Mastercard Inc. (рейтинг - "держать"), сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

"Visa, Mastercard и крупнейшие банки-эмитенты США пришли к соглашению с торгово-сервисными предприятиями, которые через суд на протяжении почти двух десятилетий требовали уменьшить комиссии, взимаемых с них за использование карт. Заключение сделки приведет к возврату $30 млрд комиссионных выплат за последние пять лет. По данным Nilson Report, в прошлом году операторы платежных систем и банки заработали таким образом $72 млрд. По условиям нового соглашения, ставки снизятся на 0,04 п.п. в течение следующих трех лет, а средняя ставка - на 0,07 п.п. за пять лет. Это решение в перспективе даст торговым предприятиям пространство для маневра: они смогут "подталкивать" покупателей к использованию карты с минимальной комиссией, - отмечает эксперт. - Для заключения соглашения сторон требуется одобрение федерального судьи. Подписание предыдущих документов подобного рода растягивалось на годы, так как на вынесенные судом решения подавалось множество апелляций. Та же участь может постичь и данную сделку, если учесть весьма широкий круг заинтересованных лиц, а также кардинально разнящиеся мнения по вопросу комиссий. В случае утверждения сделки в суде снижение комиссий, по нашим оценкам, уменьшит прогнозируемую чистую прибыль Visa и Mastercard всего на 1% ежегодно, поэтому новость вряд ли окажет серьезное влияние на котировки их акций".

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