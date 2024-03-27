Акции Вуш Холдинг - хорошая "история роста" - ПСБ

Акции "Вуш Холдинг" являются хорошей "историей роста", считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Оператор кикшеринга отчитался за 2023 год по МСФО ожидаемо хорошо. Компания активно развивается, впереди старт летнего сезона (эмитент уже объявил о выводе 194 тыс. СИМ на улицы городов, при этом закупив 44 тыс. новых устройств), что должно трансформироваться в соответствующе сильные финансовые результаты", - отмечает аналитик в комментарии.

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