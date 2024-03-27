Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций BYD

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций BYD Co. Ltd., ведущего производителя автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае, на фоне оптимистичных оценок перспектив эмитента на внутреннем и зарубежном рынках, говорится в комментарии аналитика Александра Гайды.

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