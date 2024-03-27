Вероятный диапазон торгов S&P 500 в среду составляет 5180-5230п - Freedom Finance Global

Вероятный диапазон торгов индекса S&P 500 в среду составляет 5180-5230 пунктов, сильных драйверов для резкого роста или падения у американского фондового рынка в текущий момент нет, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"На ближайшие два дня (до публикации данных по инфляции) прогнозируем умеренную волатильность при нейтральном балансе рисков. Доходности десятилетних трежерис колеблются без значимых отклонений около 4,2-4,3%, не оказывая влияния на настрой инвесторов в отношении рискованных активов. Первый квартал года близится к концу, что в некоторой степени ограничивает активность покупателей, так как ожидается ребалансировка глобальных пассивных фондов с крупными продажами акций и покупками облигаций. В блок публикуемых в среду макроданных входят статистика ипотечного рынка от МВА, а также еженедельный отчет о запасах нефти от EIA, - пишет эксперт в обзоре. - Индекс S&P 500 корректируется в рамках локального восходящего канала недалеко от исторических максимумов. Потенциал роста сохраняется, но вероятность консолидации в ближайшие сессии, на наш взгляд, выше. Ближайшее сопротивление для индекса широкого рынка находится на отметке 5260 пунктов, а ближайшие поддержки на уровнях 5175 пунктов и 20-дневной скользящей средней (около 5150 пунктов)".

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