Вложения в акции Whoosh перспективны - "Мои Инвестиции"

Инвестиции в акции Whoosh перспективны ввиду потенциала роста рынка кикшеринга в России и позиционирования компании на нем, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова.

"Финансовые результаты эмитента за 2023 год полностью соответствуют нашим ожиданиям. Из-за сезонности бизнеса четвертый квартал не сильно влияет на показатели за весь год. Начало нового сезона остается основным триггером для акций Whoosh. Сервис уже заработал в Москве, крупнейшем городе присутствия, и еще в 15 городах России. В новом сезоне Whoosh будет оперировать уже 194 тыс. СИМ по сравнению с почти 150 тыс. на конец прошлого года. В Москве сервис стартовал с 20 тыс. электросамокатами и 3 тыс. электровелосипедами, - отмечают эксперты. - Мы считаем инвестиции в акции Whoosh перспективными с учетом потенциала роста рынка кикшеринга в России и позиционирования компании на рынке. На долю эмитента приходится половина от общего количества поездок и рынка в денежном выражении. По нашим оценкам, акции торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA на 2024 год, составляющем около 6,6х. Считаем, в 2022-27 гг. российский рынок кикшеринга будет расти в среднем на 42% в год, а выручка Whoosh от услуг кикшеринга - в среднем на 34% в год. При этом мы ожидаем сохранения высокой маржинальности по EBITDA кикшеринга (выше 40%)".

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