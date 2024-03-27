Акции Whoosh сохраняют высокий потенциал роста - Freedom Finance Global

Бизнес и котировки акций Whoosh сохраняют высокий потенциал роста, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Кикшеринговая компания Whoosh отчиталась за 2023 год ростом выручки на 68% в годовом выражении, до 10,7 млрд руб., с увеличением EBITDA на 36% г/г, до 4,5 млрд руб., при марже показателя на уровне 42,78%, - отмечает эксперт. - Чистая прибыль сервиса за ушедший год поднялась на 128,92%, до 1,9 млрд руб. Whoosh увеличила парк средств индивидуальной мобильности на 83% г/г, закупила еще 44 тыс. самокатов для предстоящего сезона, а также вышла на рынки восьми новых для себя городов. За счет этого Whoosh удалось стать абсолютным лидером на российском рынке кикшеринга с долей около 50%".

Аналитик подчеркивает, что рыночные мультипликаторы указывают на повышение эффективности управления, что будет способствовать дальнейшему успешному развитию бизнеса. Акции Whoosh, на взгляд Чернова, подходят в качестве инструмента диверсификации инвестиционных портфелей.

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