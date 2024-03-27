Фактором поддержки российской валюты остается жесткая ДКП ЦБ - "Велес Капитал"

Фактором поддержки российской валюты остается жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, ограничивающая потребительский спрос и соответствующий спрос на импорт, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Для курса это особенно важно в условиях давления внешних ограничений на экспорт, - подчеркивает эксперт. - Однако локально рубль периодически оказывается под негативным влиянием возникающих сложностей с возвратом валютной выручки. Этот негативный фактор нивелируется равномерной продажей валютной выручки в соответствии с указом для экспортеров. Поэтому ключевую роль для российской валюты в ближайшие месяцы будет играть возможность продления действия указа после его истечения в апреле. Вероятно, какая-то информация появится уже в течение месяца, и рынки начнут ее активно отыгрывать. В случае решения о продлении действия указа рубль может возобновить попытки продвижения в сторону 90 руб./$1. Однако в целом мы рассматриваем сценарий с таким движением лишь в качестве краткосрочного. Если указ не будет продлен, доллар может закрепиться в диапазоне 93-95 руб./$1".

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