Бумаги "Ленты" интересны для инвестиций - "Солид Брокер"

Бумаги МКПАО "Лента" интересны для добавления в инвестиционный портфель, справедливая цена находится в диапазоне 1400-1500 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 70-82% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков "Солид Брокер".

"Эмитент объявил финансовые результаты за 4К23 и аудированные финансовые результаты за весь 2023 год. Нам кажется, что рынок несправедливо забывает про "Ленту". Компания провела масштабную трансформацию за последние два года, существенно пересмотрела продуктовую матрицу, закрыла нерентабельные магазины, кардинально поменяла трафик в супермаркетах, и наверное, самое главное, приобрела сеть "Монетка" за 74 млрд рублей. В результате уже по итогам 4К мы увидели, что выросла выручка на 50%, валовая маржинальность восстановилась к средним значениям по ритейлу, а рентабельность по EBITDA вернулась на прежние уровни в 8%", - указывают эксперты.

"По нашим расчетам, за 2024 год эмитент способен сгенерировать порядка 160 рублей свободного денежного потока на акцию (потенциальный уровень дивидендов) и достичь уровня EBITDA в размере 68 млрд рублей (рост на 102%). "Лента" сейчас торгуется по форвардному мультипликатору EV/EBITDA 2,9х, что почти в два раза ниже среднеисторических значений. Мы считаем, что справедливая оценка бумаги находится в диапазоне 1400-1500 рублей за штуку, что предполагает "апсайд" в размере 70-82% от текущей рыночной цены. Поэтому считаем "Ленту" достойной для попадания в портфель", - пишут аналитики в материале.

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