"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Мосбиржи

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Московской биржи" ввиду потенциала роста операционного дохода эмитента в 2024 году, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Наблюдательный совет назначил дату отсечки по дивиденду на 13 мая 2024 года. Ранее он рекомендовал ГОСА выплатить дивиденд по итогам 2023 года в размере 17,35 руб. на акцию, дивидендная доходность - на уровне 8,1%. ГОСА эмитента состоится 25 апреля 2024 года", - отмечают эксперты.

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